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Ростех запатентовал умный прицел

Российская Газета
40 минут назад

Специалисты Новосибирского приборостроительного завода разработали насадку к прицелам, автоматически рассчитывающую поправки на ветер, баллистику и дальность.

Ростех запатентовал умный прицел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Получив данные от баллистического вычислителя, метеодатчика и дальномера, система производит необходимые расчеты и корректирует положение прицельной марки.

- Насадка предназначена для любых типов гражданских прицелов к спортивному или охотничьему оружию. Автоматизация позволит пользователю не отвлекаться на расчеты - ему остается лишь метить в центр перекрестия и попадать в цель, - приводит пресс-служба Ростеха слова индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.

На разработку оформлен российский патент. Новосибирский приборостроительный завод - один из ведущих российских производителей оптических и коллиматорных прицелов, приборов наблюдения.

Армия,Бекхан Оздоев,Ростех,
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