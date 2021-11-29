Ростех запатентовал умный прицел

- Насадка предназначена для любых типов гражданских прицелов к спортивному или охотничьему оружию. Автоматизация позволит пользователю не отвлекаться на расчеты - ему остается лишь метить в центр перекрестия и попадать в цель, - приводит пресс-служба Ростеха слова индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.