На Украине обвинили армию РФ в трусости

Российская армия труслива и «побежит», если ей дать отпор. Такое мнение высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский, пишет РИА Новости.
«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» – это говорильня», - заявил он в эфире YouTube-канала «Апостроф».
При этом Петр Недзельский подчеркнул, что Украина «защищает свой дом» от «захватнической войны» со стороны России.
Ранее в НАТО сообщили о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине. При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно предпринимают попытки спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.