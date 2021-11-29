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На Украине обвинили армию РФ в трусости

Алиса Селезнёва
36 минут назад

Российская армия труслива и «побежит», если ей дать отпор. Такое мнение высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский, пишет РИА Новости.

На Украине обвинили армию РФ в трусости
Фото: ТАССТАСС

«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» – это говорильня», - заявил он в эфире YouTube-канала «Апостроф».

При этом Петр Недзельский подчеркнул, что Украина «защищает свой дом» от «захватнической войны» со стороны России.

Ранее в НАТО сообщили о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине. При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно предпринимают попытки спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Армия,Сергей Шаптала,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Генштаб,НАТО,РИА Новости,
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