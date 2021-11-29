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Латвия пригрозила России «последствиями» из-за Украины

Елена Прошина
22 минуты назад

Европейскому союзу и НАТО необходимо разъяснить Москве, что в случае обострения конфликта на российско-украинской границе ее ожидают серьезные последствия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишут РИА Новости.

Латвия пригрозила России «последствиями» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у Европы в настоящий момент есть несколько серьезных проблем. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, а также сосредоточение войск России неподалеку от границ Украины.

Как отметил Кариньш на пресс-конференции в Риге, НАТО и Европейский союз должны пристально следить за действиями России на границе с Украиной. Также необходимо уведомить РФ, что в случае эскалации ее ожидают серьезные последствия.

27 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России с требованием снизить напряженность на границе с Украиной. Он заявил, что альянс все еще готов вести с Россией диалог, но одновременно продолжит оказывать поддержку Украине.

24 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что информация о сосредоточении войск России около границ Украины стала известна разведывательным агентствам Великобритании, США и Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах России нет военного конфликта с другими государствами, власти страны не имеют никаких агрессивных намерений.

Армия,Войска,Алексей Резников,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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