Украинский полковник: ВСУ обратят «трусливую» Россию в бегство

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский назвал российскую армию "трусливой", а также заявил, что она будет спасаться бегством от украинских военных. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала "Апостроф".

Фото: Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Он напомнил, что в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской коалиции воевали свыше миллиона русских солдат. Полковник ВСУ считает, это якобы является доказательством трусости русской армии.

"То есть, это мы с вами можем сказать – россияне, да вы же самая трусливая нация, нация трусов. Вы миллионами сдавались", - заявил Недзельский.

Он также высказал мнение, что российская армия "побежит" при первых признаках сопротивления.

"Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня", - сказал Недзельский.