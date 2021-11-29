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Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят "трусливую" армию РФ в бегство

Газета.Ru
24 минуты назад

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский назвал российскую армию "трусливой", а также заявил, что она будет спасаться бегством от украинских военных. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала "Апостроф".

Украинский полковник: ВСУ обратят «трусливую» Россию в бегство
Фото: Вадим Ковальов/Ministry of Defense of UkraineВадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Он напомнил, что в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской коалиции воевали свыше миллиона русских солдат. Полковник ВСУ считает, это якобы является доказательством трусости русской армии.

"То есть, это мы с вами можем сказать – россияне, да вы же самая трусливая нация, нация трусов. Вы миллионами сдавались", - заявил Недзельский.

Он также высказал мнение, что российская армия "побежит" при первых признаках сопротивления.

"Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня", - сказал Недзельский.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России "кровавую баню" в случае начала войны. По его словам, украинскому государству необходимо готовиться к объявлению военного положения. До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что в Киеве прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России.

Армия,Войска,Алексей Арестович,Игорь Романенко,Владимир Зеленский,Генштаб,
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