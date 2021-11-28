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Британцы обвинили Запад в росте военного могущества России

News.ru
44 минуты назад

Читатели британского издания Daily Mail обсудили новейшую росийскую гиперзвуковую ракету «Циркон». По мнению обывателей, к созданию этого оружия Москву подтолкнул Запад. Комментарии граждан приводятся на сайте издания.

Британцы обвинили Запад в росте военного могущества России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как полагают пользователи, Россия не думала создавать подобное оружие, пока не начались трения с Западом. Она просто хочет защитить себя от недружественных стран и возможных враждебных действий.

Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают, — написал один из пользователей.

В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же, — вторил ему другой читатель.

Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах, — внезапно пошутил ещё один комментатор.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна осуществлять длительный аэродинамический полёт и совершать манёвры в высоких слоях атмосферы с помощью собственного двигателя. Максимальная дальность полёта ракеты — до 1 тысячи километров.

В США заявили о принадлежности Украины России

Ранее капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье, опубликованной Wall Street Journal, заявил, что американские авианосцы имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием. Он добавил, что США теперь надо наращивать дальность нанесения ударов, чтобы конкурировать с Россией и Китаем.

Армия,Wall Street Journal,
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