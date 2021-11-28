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Эксперт назвал сложность для российской армии в войне с Украиной

Елена Прошина
58 минут назад

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко рассказал о проблеме, с которой столкнется армия России, если начнется полномасштабное военное столкновение с Украиной. Об этом со ссылкой на издание «Украина.ру» сообщает «Царьград».

Эксперт назвал сложность для российской армии в войне с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложности непременно возникнут, если русские будут вынуждены убивать русских на украинской территории. Мы должны свои войска каким-то образом подготовить, чтобы солдаты, офицеры были к этому готовы», - считает Ищенко.

По его мнению, опрометчивая политика украинских властей обуславливает высокую вероятность начала настоящей войны в Донбассе. В этом случае Россия будет поставлена перед необходимостью вмешаться, остановить агрессию украинской армии против непризнанных республик и провести военную операцию по принуждению Украины к миру.

При этом Ищенко уверен, что в случае такого развития событий российская армия в течение нескольких дней быстро и эффективно проведет разгромит украинские войска.

Армия,Сергей Ищенко,Царьград ТВ,
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