Страны НАТО направили тяжелое вооружение к границам Белоруссии

Страны, входящие в НАТО, перебрасывают тяжелое вооружение к белорусским границам для «сдерживания России», сообщает издание «Известия».

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В социальных сетях появились кадры эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, которые направлялись через город Легвица в сторону Белоруссии. До этого в прибалтийские страны была переброшена тяжелая бронетехника из Германии. Власти Великобритании планируют разместить свои сухопутные силы из 250 единиц бронетехники, включая танки и артиллерию.

Источник газеты в министерстве обороны России подтвердил информацию о сосредоточении артиллерии США и НАТО в Польше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Москвой и Киевом обострились после заявления The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».

Также американские СМИ сообщили о якобы готовящемся «крупномасштабном вторжении» Москвы на Украину. По данным разведки США, российские войска передислоцируются, желая создать сухопутный коридор между Крымом и ДНР.