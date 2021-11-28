В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Страны НАТО направили тяжелое вооружение к границам Белоруссии

Елена Прошина
11 минут назад

Страны, входящие в НАТО, перебрасывают тяжелое вооружение к белорусским границам для «сдерживания России», сообщает издание «Известия».

Страны НАТО направили тяжелое вооружение к границам Белоруссии
Фото: ReutersReuters

В социальных сетях появились кадры эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, которые направлялись через город Легвица в сторону Белоруссии. До этого в прибалтийские страны была переброшена тяжелая бронетехника из Германии. Власти Великобритании планируют разместить свои сухопутные силы из 250 единиц бронетехники, включая танки и артиллерию.

Источник газеты в министерстве обороны России подтвердил информацию о сосредоточении артиллерии США и НАТО в Польше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Москвой и Киевом обострились после заявления The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».

Также американские СМИ сообщили о якобы готовящемся «крупномасштабном вторжении» Москвы на Украину. По данным разведки США, российские войска передислоцируются, желая создать сухопутный коридор между Крымом и ДНР.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Североатлантического альянса дополнительно усилить военное присутствие на восточном фланге из-за кризиса на границе с Белоруссией, вызванного мигрантами.

Армия,Оружие,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Министерство обороны,НАТО,Washington Post,газета "Известия",
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители