СМИ нашли скрытый смысл в появлении войск России у границы с Украиной

Стягивая войска к границам Украины, президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать Западу готовность дать жесткий отпор дальнейшему продвижению НАТО на Восток. Об этом говорится в статье Bloomberg.

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«Путин не хочет начинать новую войну на Украине, но намерен показать, что готов сражаться в случае необходимости. Это нужно, чтобы остановить постепенное поглощение НАТО страны, которая на протяжении веков была частью России», - говорится материале.

ТВ статье сказано, Путин добивается гарантий, что НАТО будет держаться подальше от южной границы России. Издание со ссылкой на близкие к руководству РФ источники сообщает, что российский президент искренен, говоря об отсутствии планов вторжения на Украину. По словам этих источников, Путин желает показать Западу насколько он серьезен. В данный момент Кремль якобы полагает, что этот жесткий подход работает.

Также в статье говорится, что своими действиями Путин добивается гарантий, что НАТО будет держаться подальше от южной границы России. Издание со ссылкой на близкие к руководству РФ источники сообщает, что российский президент искренен, говоря об отсутствии планов вторжения на Украину. По словам этих источников, Путин желает показать Западу насколько он серьезен. В данный момент Кремль якобы полагает, что этот жесткий подход работает.