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СМИ нашли скрытый смысл в появлении войск России у границы с Украиной

Елена Прошина
1 час назад

Стягивая войска к границам Украины, президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать Западу готовность дать жесткий отпор дальнейшему продвижению НАТО на Восток. Об этом говорится в статье Bloomberg.

СМИ нашли скрытый смысл в появлении войск России у границы с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин не хочет начинать новую войну на Украине, но намерен показать, что готов сражаться в случае необходимости. Это нужно, чтобы остановить постепенное поглощение НАТО страны, которая на протяжении веков была частью России», - говорится материале.

ТВ статье сказано, Путин добивается гарантий, что НАТО будет держаться подальше от южной границы России. Издание со ссылкой на близкие к руководству РФ источники сообщает, что российский президент искренен, говоря об отсутствии планов вторжения на Украину. По словам этих источников, Путин желает показать Западу насколько он серьезен. В данный момент Кремль якобы полагает, что этот жесткий подход работает.

Также в статье говорится, что своими действиями Путин добивается гарантий, что НАТО будет держаться подальше от южной границы России. Издание со ссылкой на близкие к руководству РФ источники сообщает, что российский президент искренен, говоря об отсутствии планов вторжения на Украину. По словам этих источников, Путин желает показать Западу насколько он серьезен. В данный момент Кремль якобы полагает, что этот жесткий подход работает.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин охарактеризовал сообщение Госдепа США о якобы готовящемся нападении российских войск на Украину «злонамеренной пропагандистской акцией». Ее цель, уверен он, - разжигание конфликта в Донбассе. Он также назвал «ерундой» сообщения об агрессивных планах Москвы в отношении Киева.

Армия,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,НАТО,Госдеп США,Bloomberg,
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