Экс-советник президента США рассказал, как остановить Россию

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл план удара по позициям России на постсоветском пространстве. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Болтон заявил, что военной помощи Украине, блокирования «Северного потока — 2», бойкотирования российской нефти и других санкций недостаточно.
НАТО должна перейти к наступательным действиям: начать решать «замороженные конфликты» на постсоветском пространстве. Например, ситуацию с Приднестровьем и Молдавией, а также проблему Абхазии и Южной Осетии. Эти конфликты помогут отвлечь внимание России от Украины, объяснил Болтон.
В «серую зону» входят Украина, Белоруссия, Молдавия и Закавказье. По словам политика, Москва стремится распространить там свое влияние.
Болтон призвал НАТО четко определить, какие страны «серой зоны» серьезно претендуют на членство в Североатлантическом альянсе, чтобы ослабить влияние РФ на них.
Специалист считает, что Западу следует четко донести до Москвы намерения в регионе и волю достичь своих целей.