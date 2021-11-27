Экс-советник президента США рассказал, как остановить Россию

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл план удара по позициям России на постсоветском пространстве. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.

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Болтон заявил, что военной помощи Украине, блокирования «Северного потока — 2», бойкотирования российской нефти и других санкций недостаточно.

НАТО должна перейти к наступательным действиям: начать решать «замороженные конфликты» на постсоветском пространстве. Например, ситуацию с Приднестровьем и Молдавией, а также проблему Абхазии и Южной Осетии. Эти конфликты помогут отвлечь внимание России от Украины, объяснил Болтон.

В «серую зону» входят Украина, Белоруссия, Молдавия и Закавказье. По словам политика, Москва стремится распространить там свое влияние.

Болтон призвал НАТО четко определить, какие страны «серой зоны» серьезно претендуют на членство в Североатлантическом альянсе, чтобы ослабить влияние РФ на них.