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Экс-советник президента США рассказал, как остановить Россию

Ювелина Бернст
1 час назад

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл план удара по позициям России на постсоветском пространстве. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.

Экс-советник президента США рассказал, как остановить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болтон заявил, что военной помощи Украине, блокирования «Северного потока — 2», бойкотирования российской нефти и других санкций недостаточно.

НАТО должна перейти к наступательным действиям: начать решать «замороженные конфликты» на постсоветском пространстве. Например, ситуацию с Приднестровьем и Молдавией, а также проблему Абхазии и Южной Осетии. Эти конфликты помогут отвлечь внимание России от Украины, объяснил Болтон.

В «серую зону» входят Украина, Белоруссия, Молдавия и Закавказье. По словам политика, Москва стремится распространить там свое влияние.

Болтон призвал НАТО четко определить, какие страны «серой зоны» серьезно претендуют на членство в Североатлантическом альянсе, чтобы ослабить влияние РФ на них.

Специалист считает, что Западу следует четко донести до Москвы намерения в регионе и волю достичь своих целей.

Армия,Джон Болтон,НАТО,
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