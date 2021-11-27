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Bloomberg: стягивание войск РФ к границе с Украиной имеет скрытый смысл

News.ru
1 час назад

Российские власти, отправляя войска на границу с Украиной, дают понять, что готовы в случае необходимости применить силу, однако подобное развитие событий маловероятно. Это не входит в планы президента России Владимира Путина, который «отлично умеет блефовать и держать Запад в напряжении», сообщает Bloomberg.

Bloomberg: в стягивании войск к Украине есть скрытый смысл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Близкие к Кремлю источники сообщают, что президент России не желает начала новой войны на территории Украины, — передаёт агентство.

Тем не менее Путин должен «продемонстрировать готовность сражаться», чтобы предотвратить расширение НАТО на Восток, которое он считает «реальной угрозой безопасности» России.

Генсек НАТО обратился к России с призывом

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления Госдепа США о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину «злонамеренной пропагандистской акцией» с целью разжечь конфликт в Донбассе. По его словам, Украина для Соединённых Штатов Америки является «расходным материалом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле наблюдают стремительный процесс вооружения Украины странами — членами НАТО и провокационные действия Альянса. Эти шаги вынуждают Москву отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и безопасности. По его словам, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток продолжается.
Армия,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,НАТО,Госдеп США,Bloomberg,
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