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Генсек НАТО: Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной

Газета.Ru
7 минут назад

Столтенберг счел «стягивание» войск РФ к границе Украины «не просто блефом»

Генсек НАТО обратился к России с призывом
Фото: ReutersReuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завил, что Россия и раньше применяла силу против своих соседей, поэтому нельзя предполагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф», пишет немецкое издание Welt.

«Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной <...> Я не знаю о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф», — заявил политик.

По его словам, НАТО готова в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

«Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией», — отметил Столтенберг.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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