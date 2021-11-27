Генсек НАТО обратился к России с призывом

Столтенберг счел «стягивание» войск РФ к границе Украины «не просто блефом»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завил, что Россия и раньше применяла силу против своих соседей, поэтому нельзя предполагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф», пишет немецкое издание Welt.
«Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной <...> Я не знаю о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф», — заявил политик.
По его словам, НАТО готова в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».
«Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией», — отметил Столтенберг.