Генсек НАТО обратился к России с призывом

«Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной <...> Я не знаю о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф», — заявил политик.