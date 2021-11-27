В Польше объяснили невозможность уничтожения «Курска» субмариной

Российская подлодка «Курск», потерпевшая крушение в августе 2000 года в Баренцевом море, не могла затонуть из-за столкновения с американскими субмаринами, поскольку была существенно крупнее их. Невозможность уничтожения судна России субмаринами США объясняет польское издание Defence24.

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В публикации утверждается, что в момент аварии «Курска» (водоизмещением 23900 тонн) в регионе находились американские подводные лодки Memphis (6900 тонн) и Toledo, а также британская субмарина Splendid (4900 тонн). Издание напоминает, что по размеру и водоизмещению западные корабли намного уступают российскому судну, поэтому их столкновение с последним привело бы к проблемам скорее у первых.

Таким образом Defence24 прокомментировало заявление бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, который ранее заявил, что атомная подводная лодка «Курск» погибла в результате столкновения с субмариной НАТО.

В ноябре издание The Drive написало, что Россия может быть причастна к повреждению и исчезновению подводных кабелей морской обсерватории Лофотен-Вестеролен у побережья Северной Норвегии, способных отслеживать перемещение субмарин.

В июле 2019 года NRK сообщила, что Норвежская разведывательная служба (НРС) знала о катастрофе «Курска» за 3,5 часа до того, как сообщение об аварии поступило в Северный флот Военно-морского флота России. В частности, отмечается, что норвежские специалисты, получив данные о втором взрыве на субмарине, уже понимали, что внутрь нее проникла вода, в результате чего подлодка через несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря на глубине 108 метров.