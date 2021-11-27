В Японии допустили превентивные удары по базам противника

Премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил глава японского правительства, выступая перед военными в лагере Асака сухопутных Сил самообороны страны, Токио будет рассматривать все варианты, необходимые для укрепления своих оборонных способностей.

Кроме того, Кисида также затронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия. Также японский премьер отметил, что Китай проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности.

Кисида пообещал сделать все необходимое для того, чтобы защитить территории, территориальные воды и воздушное пространство Японии, а также жизни японских граждан.