США могут прекратить военную помощь Украине

В США обсуждают план действий на фоне «напряженности» на российско-украинской границе. Администрация президента США рассматривает возможность сокращения военных учений в Европе, чтобы избежать конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей власти США.

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«Возможный план действий предполагает „снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Газета сообщает, что эти учения вызывают критику со стороны Москвы. В этом плане предусмотрено прекращение отправки военной помощи Украине.

Также в качестве возможного плана действий в США рассматривают укрепление обороноспособности Киева, передает газета со ссылкой на представителей властей США. В том числе за счет наращивания поставок военного оборудования и противовоздушных систем. Такой план предполагает ужесточение санкций в отношении России.