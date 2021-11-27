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WSJ: США готовы уступить России, чтобы избежать военных действий

Ura.Ruиещё 2
6 минут назад

В США обсуждают план действий на фоне «напряженности» на российско-украинской границе. Администрация президента США рассматривает возможность сокращения военных учений в Европе, чтобы избежать конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей власти США.

США могут прекратить военную помощь Украине
Фото: ReutersReuters

«Возможный план действий предполагает „снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Газета сообщает, что эти учения вызывают критику со стороны Москвы. В этом плане предусмотрено прекращение отправки военной помощи Украине.

Также в качестве возможного плана действий в США рассматривают укрепление обороноспособности Киева, передает газета со ссылкой на представителей властей США. В том числе за счет наращивания поставок военного оборудования и противовоздушных систем. Такой план предполагает ужесточение санкций в отношении России.

Украина назвала военную помощь США сигналом для России

Ранее американские СМИ со ссылкой на информацию разведки США сообщили, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. По их предположениям, из-за большого количества грязи наступление будет не раньше января, передает «Пятый канал». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти сведения ложные и используются для нагнетания напряжения.

Армия,Администрация США,Wall Street Journal,РИА Новости,
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