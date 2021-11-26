Украинский политолог назвал вооружение страны допотопным

«Ну, появилось 6-10 беспилотников, насколько денег хватило. Это же смешно, по большому счету. Если у тебя нет ни современной системы ПВО (то, что есть — допотопное, 30-летней давности), ни современной авиации (даже те самолеты, что есть, преимущественно не летают), то понятно, что ты не сможешь переломить ситуацию в свою пользу», — подчеркнул историк.