В США заявили о подготовке Россией вторжения на Украину с Камчатки

В США заявили о подготовке России к «вторжению» на Украину коснулась Камчатки

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Россия передислоцировала войска даже на Камчатке. Так Кремль якобы готовится к «вторжению» на Украину, сообщает агентство Bloomberg.

В материале агентства говорится, что на украинских картах было зафиксировано «изменение распределения российских войск».

Согласно авторам статьи, которые ссылаются на неназванные источники, что «крупномасштабное вторжение» России на Украину начнется не раньше января.

Уточняется, что причины, по которым сроки «вторжения» переносятся — это илистый грунт и теплая погода, а также необходимость в дополнительных войсках.

Кроме того, в материале Bloomberg сказано, что Россия «провела передислокацию вплоть до Камчатки» на случай, если напряженная ситуация перерастет в более глобальную войну.

Ранее западные СМИ стали регулярно публиковать материалы, в которых утверждается, что Россия якобы стягивает вооруженные силы к границе с Украиной. В Киеве в свою очередь приступили к обсуждению вероятного введения военного положения и запроса у стран НАТО большего количества оружия.