В ОБСЕ рассказали о количестве войск на границе России и Украины

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«Мы всегда должны держать глаза открытыми, но нет никаких признаков того, что Россия не собирается выполнять свои обязательства», — рассказала Линде.

Председатель также заметила, что Вооруженные силы России оставили часть оборудования и техники недалеко от границы Украины после проведения учений «Запад-2021». Однако нельзя говорить о том, что это является необычно большим количеством вооружений.

Украинский президент Владимир Зеленский также высказал наблюдения, что по его данным российских войск на границе меньше, чем во время учений. Он также добавил, что обстановка на российско-украинской границе не хуже, чем весной этого года.