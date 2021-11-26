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В ОБСЕ рассказали о количестве войск на границе России и Украины

Lenta.ru
2 часа назад

На границе Украины и России не увидели чрезмерного скопления российских войск. Такими наблюдениями поделилась председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде, передает ТАСС.

В ОБСЕ рассказали о количестве войск на границе России и Украины
Фото: ОБСЕОБСЕ

«Мы всегда должны держать глаза открытыми, но нет никаких признаков того, что Россия не собирается выполнять свои обязательства», — рассказала Линде.

Председатель также заметила, что Вооруженные силы России оставили часть оборудования и техники недалеко от границы Украины после проведения учений «Запад-2021». Однако нельзя говорить о том, что это является необычно большим количеством вооружений.

Украинский президент Владимир Зеленский также высказал наблюдения, что по его данным российских войск на границе меньше, чем во время учений. Он также добавил, что обстановка на российско-украинской границе не хуже, чем весной этого года.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в увеличении количества военных на западной границе. Данилов счел это попыткой России «повысить ставки за столом переговоров».

Армия,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,МИД,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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