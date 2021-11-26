«Относиться к этому серьезно не следует, потому что максимум, что может сделать Великобритания как держава, обладающая великой сухопутной армией, это прислать инструкторов и какое-то очень ограниченное количество (пару рот) сил специального назначения. Они по качеству, конечно, очень хорошие инструкторы, но никакой серьезной военной силы из себя представлять не могут. Это очередное символическое заявление англичан свидетельствует только об одном: они готовы участвовать в вооруженном конфликте Польши и в большей степени Украины против России на стороне этих государств. То есть оказать им политическую, информационную поддержку. Материально-техническую и тем более вооруженную поддержку они могут оказать очень ограниченную. Никакими особенными успехами вооруженные силы Великобритании на сухопутных театрах военных действий не отмечены. После того как Британская империя перестала воевать на территории континента, у нее ни опыта, ни военнослужащих, ни серьезной школы вооруженных сил не осталось. Максимум это могут быть ограниченные специальные операции, собственно это и имеет ввиду Великобритания.



Но недооценивать с этой точки зрения подобные возможности тоже не следует, потому что вообще-то стратегия англосаксов - это использование так называемого "облачного противника", то есть сил и средств, не имеющих официального статуса. В данном случае это означает, что можно за крупные финансовые средства нанимать в той же самой Европе, а там достаточно этого "сырья", полупрофессионалов, бандитов и всяких прочих наемников, которых можно использовать в интересах политики Лондона», - отметил профессор.