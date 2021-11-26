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Зеленский ответил на вопрос о войне с Россией

Lenta.ruиещё 1
44 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли война с Россией, передает Telegram-канал Vesti.ua.

Зеленский ответил на вопрос о войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, что мы в состоянии войны уже восемь лет. Что касается широкомасштабной, считаю, что сегодня некоторыми СМИ идет запугивание на счет этого. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации», — сказал Зеленский.

Он заверил, что у Украины есть все разведданные, военная, информационная и финансовая помощь.

«Но считаю, что мы должны рассчитывать на себя — армия у нас мощная», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что провел консультации с главой Евросовета Шарлем Мишелем и врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель. «Они хотят, чтобы мы вели разговор с ними, с Россией. Мы не против», — добавил Зеленский.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Украинская разведка утверждала, что это случится в конце января или начале февраля. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.

Армия,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Ангела Меркель,Европейский совет,
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