Зеленский ответил на вопрос о войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли война с Россией, передает Telegram-канал Vesti.ua.

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«Мне кажется, что мы в состоянии войны уже восемь лет. Что касается широкомасштабной, считаю, что сегодня некоторыми СМИ идет запугивание на счет этого. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации», — сказал Зеленский.

Он заверил, что у Украины есть все разведданные, военная, информационная и финансовая помощь.

«Но считаю, что мы должны рассчитывать на себя — армия у нас мощная», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что провел консультации с главой Евросовета Шарлем Мишелем и врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель. «Они хотят, чтобы мы вели разговор с ними, с Россией. Мы не против», — добавил Зеленский.