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Bloomberg: Россия передислоцировала войска, готовя вторжение на Украину

News.ru
8 минут назад

Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула Камчатку, где якобы были передислоцированы силы на случай «глобальной войны». При этом крупномасштабное вторжение вряд ли возможно раньше января следующего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

По мнению авторов статьи, вероятное вторжение затрудняется из-за илистого грунта, тёплой погоды и необходимости в дополнительных войсках. Агентство при этом сообщило о массовой передислокации российских войск «вплоть до Камчатки», расположенной недалеко от Японии и США. Это сделано на тот случай, если конфликт перерастёт в более глобальную войну.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в результате анализа ситуации на границе с РФ не увидел угроз, о которых сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов. Тот заявил, что не исключает вероятности вторжения РФ на территорию Украины в начале 2022 года.

Путин высказался о планах вторжения России на Украину

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на американских разведчиков сообщило, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвалпубликации о подготовке России к нападению на Украину «вбросами». Он отметил, что некоторые американские издания используются для целенаправленной информационной кампании против страны.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Министерство обороны,Bloomberg,
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