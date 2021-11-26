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Силовые структуры Украины провели учения на границе с Белоруссией. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Силы Государственной пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции Украины провели совместные учения вблизи города Овруч Житомирской области в целях отработки совместных действий в случае незаконного пересечения границы нелегалами. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, опубликовавшее ролик Национальной полиции Украины.

Согласно легенде, указанной в сообщении на сайте украинской Нацполиции, «трое незнакомцев с характерной внешностью без знания украинского языка насторожили местных жителей, и они в рамках системы оповещения "Чужой в деревне" проинформировали полицейских. По полученной впоследствии информации, они нелегально пересекли государственную границу, а в буферной зоне находится еще несколько сотен их соотечественников, планирующих незаконное проникновение в Украину».

Напомним, в начале ноября на польско-белорусской границе возник кризис, где собрались тысячи беженцев из ближневосточных стран и стран Африки. Некоторые из них попытались прорваться на территорию Польши.

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