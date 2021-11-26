Силы Государственной пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции Украины провели совместные учения вблизи города Овруч Житомирской области в целях отработки совместных действий в случае незаконного пересечения границы нелегалами. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, опубликовавшее ролик Национальной полиции Украины.

Согласно легенде, указанной в сообщении на сайте украинской Нацполиции, «трое незнакомцев с характерной внешностью без знания украинского языка насторожили местных жителей, и они в рамках системы оповещения "Чужой в деревне" проинформировали полицейских. По полученной впоследствии информации, они нелегально пересекли государственную границу, а в буферной зоне находится еще несколько сотен их соотечественников, планирующих незаконное проникновение в Украину».