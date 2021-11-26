Британия перебросит танки в Германию на случай войны с Россией

Власти Британии планируют перебросить часть войск и сотни единиц военной техники в Германию в рамках масштабных преобразований в армии на случай войны с Россией. Об этом сообщает The Times.

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Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, командующий сухопутными войсками, рассказал изданию, что Лондон создаст новые военные базы в ФРГ, Кении и Омане. По его словам, эти объекты помогут стране подготовиться к возможным вооруженным конфликтам.

«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — указал Вуддисс.

По информации The Times, новые подразделения будут включать танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, технику для обезвреживания мин, беспилотники и артиллерию.