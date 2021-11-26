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Британия подготовится к войне с Россией

Lenta.ruиещё 1
34 минуты назад

Власти Британии планируют перебросить часть войск и сотни единиц военной техники в Германию в рамках масштабных преобразований в армии на случай войны с Россией. Об этом сообщает The Times.

Британия перебросит танки в Германию на случай войны с Россией
Фото: ReutersReuters

Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, командующий сухопутными войсками, рассказал изданию, что Лондон создаст новые военные базы в ФРГ, Кении и Омане. По его словам, эти объекты помогут стране подготовиться к возможным вооруженным конфликтам.

«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — указал Вуддисс.

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По информации The Times, новые подразделения будут включать танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, технику для обезвреживания мин, беспилотники и артиллерию.

14 ноября глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что для достижения собственных целей Россия готова использовать все инструменты, но не хочет развязывать настоящую войну. По его мнению, Кремль намерен получать желаемое, используя разные глобальные стратегии, «гораздо более деликатным способом», а не боевыми действиями.

Армия,Ник Картер,Генштаб,
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