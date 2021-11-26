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На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО

Елена Прошина
15 минут назад

С начала недели военные России фиксируют возросшую активность американских самолетов-шпионов в районе Калининграда, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве РФ.

На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Впервые разведка оживленно ведется не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики. В воздухе замечены RC-135, а также «летающие радары» Е-8С, машины радиоразведки RC-12 и беспилотники типа MQ-9. Летательные аппараты пытаются прощупать приграничные территории российского эксклава.

E-8C JSTARS позволяют находить наземную технику в условиях, когда традиционные средства наблюдения бессильны. Они могут различать объекты как ночью, так и сквозь облака. «Летающие радары» отслеживают и состояние стационарных военных объектов, а также выполняют наведение ударов авиации и артиллерии.

По данным Минобороны России, за прошлую неделю разведку у границ РФ провели 47 иностранных самолетов и восемь беспилотных летательных аппаратов. Дважды для их сопровождения поднимали дежурные истребители. На таком высоком уровне активность остается уже несколько недель подряд.

Как сообщил бывший заместитель главы МИД РФ Сергей Орджоникидзе, «Калининградскую область НАТО давно пытается держать в постоянном военном напряжении». По его словам, эти действия скоординированы.

Армия,Оружие,Сергей Орджоникидзе,Министерство обороны,НАТО,МИД,газета "Известия",
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