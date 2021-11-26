На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО

С начала недели военные России фиксируют возросшую активность американских самолетов-шпионов в районе Калининграда, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве РФ.

Впервые разведка оживленно ведется не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики. В воздухе замечены RC-135, а также «летающие радары» Е-8С, машины радиоразведки RC-12 и беспилотники типа MQ-9. Летательные аппараты пытаются прощупать приграничные территории российского эксклава.

E-8C JSTARS позволяют находить наземную технику в условиях, когда традиционные средства наблюдения бессильны. Они могут различать объекты как ночью, так и сквозь облака. «Летающие радары» отслеживают и состояние стационарных военных объектов, а также выполняют наведение ударов авиации и артиллерии.

По данным Минобороны России, за прошлую неделю разведку у границ РФ провели 47 иностранных самолетов и восемь беспилотных летательных аппаратов. Дважды для их сопровождения поднимали дежурные истребители. На таком высоком уровне активность остается уже несколько недель подряд.