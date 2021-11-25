«Людей просто собрали с улиц и захоронили». Сколько жизней унесла война в Донбассе

За годы вооруженного конфликта в Донбассе жертвами боевых действий стали около 9 тыс. человек. Но установить точное количество погибших сложно до сих пор, поскольку многие сегодня числятся пропавшими без вести. Зачастую это люди, которые в период активных боевых действий были захоронены в стихийных массовых могилах. О том, как происходит процесс идентификации жертв конфликта, рассказали представили ЛНР и ДНР.

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С 2014 года на территории Донбасса в общей сложности погибли около 9 тыс. гражданских. Такие данные были приведены на пресс-конференции РИА "Новости" "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения".

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По данным первого замглавы МИД самопровозглашенной Луганской Народной республики (ЛНР) Анны Сороки, за время конфликта в республике погибли более 2 тыс. мирных жителей, в том числе 35 детей. Ранения получили 3365 человек, среди которых 88 несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой Народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что жертвами среди населения ДНР стали более 5 тыс. человек, в том числе 91 несовершеннолетний ребенок. Еще порядка 8 тыс. человек за этот период получили ранения различной степени тяжести.

Стихийные захоронения

Определение точного количества жертв боевых действий в регионе до сих пор осложняется большим количеством пропавших без вести. Как отметила Дарья Морозова, в период активной фазы боевых действий в 2014 году не было возможности фиксировать смерти документально и мирные жители своими силами хоронили убитых, не зная даже их имен. Отмечается, что в то время украинские военные не давали хоронить погибших: кладбища были заминированы или подвергались обстрелам.

На конец июля 2021 года, по словам Анны Сороки, ЛНР обладала информацией о 17 местах стихийного захоронения мирного населения, среди них семь захоронений содержат более 50 тел мирных жителей.

На территории ДНР на данный момент обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения, отметила Дарья Морозова. В республиках 9 и 10 августа были созданы специальные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта и лиц, пропавших без вести.

Как рассказала замглавы МИД ЛНР, за три с половиной месяца работы были подняты 292 тела мирных жителя, и, как следует из первичного осмотра криминалистов, это действительно были мирные жители.

"То, что мы увидели, для нас было страшно. Особенно у нас это чувство было в Сокологоровске, район Первомайска, где были обнаружены десять захоронений глубиной 50-70 м, где людей просто собрали с улиц и захоронили, просто потому что не было возможности похоронить их нормально. Мы нашли новые места захоронений и можем говорить, что удары наносились даже по тем местам, о которых у нас ранее не было информации", - сказала она.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что 19 ноября в поселке Горное в Харцызске были подняты останки еще девяти мирных жителей, которые погибли в результате обстрела Иловайска в 2014 году. По ее словам, тогда под обстрел ВСУ попал санитарный автомобиль, в котором пытались эвакуировать раненого гражданского мужчину. Машина и все, кто находился в ней, были сожжены.

Подсчет погибших, как обратил внимание начальник бюро судмедэкспертизы Донецкой Народной Республики Дмитрий Калашников, осложняется еще и тем, что в 2014 году "ребята воевали в джинсах".

"Тогда не фиксировали, военный это или гражданский. Мы просто видели, что это погибший. Точной статистики по 2014-2015 годам у нас нет. Больше 60% погибших - это гражданские", - сказал он.

Как полагает Дарья Морозова, если вся работа будет идти слажено, работы на всей территории можно будет закончить буквально за два года. Но, если говорить о глобальном поиске пропавших без вести, все будет зависеть от того, как скоро Киев начнет диалог с самопровозглашенными республиками, потому что без полноценного обмена информацией с украинской стороной установить судьбы всех людей будет невозможно, сказала она "Газете.Ru".

"Киев строит политику на костях - это уже верх нацизма, уже непонятно, что у этих людей происходит в голове", - отметила Дарья Морозова.

По словам Анны Сороки, начиная работу в конце июля 2021 года, власти рассчитывали на одни результаты, но реальность превзошла их ожидания.

"В Сокологоровке мы ожидали поднять 40 тел, а подняли 80. Много для нас было новой, дополнительной информации. Количество жертв по сравнению с нашими ожиданиями увеличилось человек на 100. Мы не остановимся, пока не найдем каждого", - пообещала она "Газете.Ru".

"Преступления без срока давности"

Отдельно Дмитрий Калашников обратил внимание на ранения жертв, которые поступают в морги в последнее время. По его словам, интерес вызывает так называемая военная помощь Украине от других стран.

"Последние лет пять мы находим пули НАТОвского калибра. Таких патронов у нас никогда не было. Как экспертов такие патроны нас просто удивляют: на входе - шило, а на выходе вообще разрывает ткани, мы такого никогда не видели. Это помощь Украине от международных организаций", - сказал Калашников.

Руководство ЛДНР продолжает фиксировать военные преступления с украинской стороны и отстаивать свои позиции в международных судах. По словам Анны Сороки, власти республик обращаются в международные органы - в ЕСПЧ и в международный уголовный суд в Гааге. Она отметила, что в эти инстанции направлено более 3 тыс. исков.