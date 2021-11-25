Польша призвала НАТО приготовиться к военным действиям на Востоке

Польский лидер сообщил, что в ходе встречи обсуждались «последние вызовы, которым противостоит Польша и союзники»: миграционный кризис на границе Белоруссии и «усиление военной активности России у границ с Украиной».

Ранее в НАТО заявили о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине. В Кремле же заявили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.