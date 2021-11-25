Польша призвала НАТО приготовиться к военным действиям на Востоке

Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил НАТО на восточном рубеже. Об этом, как передает РИА «Новости», он заявил во время встречи с главой альянса в Брюсселе.
«Я предложил генеральному секретарю повысить готовность сил НАТО в этой части Европы - на восточном фланге НАТО», - рассказал Дуда журналистам.
Польский лидер сообщил, что в ходе встречи обсуждались «последние вызовы, которым противостоит Польша и союзники»: миграционный кризис на границе Белоруссии и «усиление военной активности России у границ с Украиной».
Ранее в НАТО заявили о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине. В Кремле же заявили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.