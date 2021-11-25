СМИ: Эсминец США охватила паника из-за российских военных

Экипаж американского эсминца USS Porter охватила паника из-за встречи с российскими военными в Черном море, пишет китайское издание Sohu. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».

Фото: navy.mil navy.mil

Эсминец USS Porter вместе с кораблем управления USS Mount Whitney и танкером John Lenthall в начале ноября вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных маневров с партнерами по НАТО.

Российские военные следили за действиями кораблей НАТО и делали предупреждения по мере приближения к границам РФ.

«По имеющимся данным, неделю назад, когда американский эсминец USS Porter пересекал Черное море, внезапно сработали сигналы тревоги», - сообщает Sohu.

Тревога была связана с приближением российского вертолета, когда он подошел к американскому эсминцу на расстояние прямой видимости. По словам китайских СМИ, в этот момент экипаж USS Porter охватил ужас, переходящий в панику.

«Моряки USS Porter вышли на палубу и уже готовились принять бой», - говорится в материале.

Российский вертолет завис неподалеку от американского корабля, экипаж эсминца и пилоты находились фактически лицом к лицу друг с другом. Через некоторое время вертолет начал уходить в сторону и вскоре скрылся из виду. Как утверждает Sohu, лишь после его ухода «американцы смогли вздохнуть с облегчением».