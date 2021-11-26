В Совбезе Украины оценили угрозу со стороны России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявлял ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова .

«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», — отметил Данилов.

При этом Данилов добавил, что «угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Страна готовится. Украина наготове», — утверждал секретарь СНБО.