В Совбезе Украины оценили угрозу со стороны России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявлял ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.
«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», — отметил Данилов.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.
При этом Данилов добавил, что «угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Страна готовится. Украина наготове», — утверждал секретарь СНБО.