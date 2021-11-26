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В Совбезе Украины не видят угроз со стороны РФ

BFM.RUиещё 7
50 минут назад

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявлял ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

В Совбезе Украины оценили угрозу со стороны России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», — отметил Данилов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.

При этом Данилов добавил, что «угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Страна готовится. Украина наготове», — утверждал секретарь СНБО.

Армия,В мире,Алексей Данилов,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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