В Сети появились кадры применения украинскими военными беспилотника в Донбассе. Снятое с дрона видео опубликовано на странице одной из волонтерок в Facebook. Судя по записи, беспилотный летательный аппарат ВСУ Украины сбросил боеприпас на опорный пункт противника.
В конце октября Генеральный штаб ВСУ показал на видео первое применение турецкого БПЛА Bayraktar в Донбассе. Приказ о его использовании отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом, по данным пресс-службы, дрон не пересекал линию соприкосновения.