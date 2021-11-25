В Сети появились кадры применения украинскими военными беспилотника в Донбассе. Снятое с дрона видео опубликовано на странице одной из волонтерок в Facebook. Судя по записи, беспилотный летательный аппарат ВСУ Украины сбросил боеприпас на опорный пункт противника.