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В Сети опубликовано видео удара беспилотника в Донбассе

Александр Кузьмин
59 минут назад

В Сети появились кадры применения украинскими военными беспилотника в Донбассе. Снятое с дрона видео опубликовано на странице одной из волонтерок в Facebook. Судя по записи, беспилотный летательный аппарат ВСУ Украины сбросил боеприпас на опорный пункт противника.

В конце октября Генеральный штаб ВСУ показал на видео первое применение турецкого БПЛА Bayraktar в Донбассе. Приказ о его использовании отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом, по данным пресс-службы, дрон не пересекал линию соприкосновения.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

Армия,Конфликты,Оружие,Украина,Видео,Генштаб,
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