Страны Европы совместно создадут истребитель 6-го поколения

В Европе существуют две различные по будущей реализации, но концептуально схожие программы создания истребителей шестого поколения — Tempest и Future Combat Air System.

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Первая инициирована Великобританией, к которой недавно присоединилась и Италия; вторую разрабатывают Германия, Испания и Франция. По мнению главнокомандующего ВВС Италии Луки Горетти, обе программы будут рано или поздно объединены в одну целостную стратегию развития самолётов шестого поколения. По его словам, Италия присоединилась к британской программе, потому что увидела для себя перспективы именно в этом направлении.

Tempest представляет собой концепцию одноимённого истребителя, FCAS — истребителя под названием New Generation Fighter. Обе программы предполагают разработку пилотируемых или опционально пилотируемых истребителей, новейшие наборы сенсоров, принципиально новые авиационные вооружения и вспомогательные беспилотники. Оба истребителя должны быть малозаметными. Новые самолёты должны заменить истребители четвёртого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Это может произойти в 2040 годах.