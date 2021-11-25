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Десять ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии, были уничтожены российскими ЗРК

Газета.Ruиещё 2
11 минут назад

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российские ЗРК уничтожили ракеты, выпущенные Израилем по Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С 2:28 до 2:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено десять ракет", — подчеркнул Кулить.

Он отметил, что в результате атаки был ранен один военный со стороны Сирии. Ранее двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории провинции Хомс. По данным источника, атака производилась со стороны северной части Бейрута и произошла в 19.16 (время совпадает с московским).

"Сирийские ПВО... отразили израильскую воздушную агрессию, направленную на некоторые посты в центральных и прибрежных районах, сбив большую часть ракет", — говорится в сообщении.

Армия,Оружие,
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