Российские ЗРК уничтожили ракеты, выпущенные Израилем по Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем . Об этом сообщает РИА "Новости".

"С 2:28 до 2:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено десять ракет", — подчеркнул Кулить.

Он отметил, что в результате атаки был ранен один военный со стороны Сирии. Ранее двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории провинции Хомс. По данным источника, атака производилась со стороны северной части Бейрута и произошла в 19.16 (время совпадает с московским).