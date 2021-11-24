ВВС Израиля ударили по Сирии

Шесть тактических истребителей ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Хомс с территории Ливана. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», - сообщил Кулить журналистам.
Десять из двенадцати ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С».
По словам контр-адмирала, в результате авиаударов был ранен один сирийский военнослужащий и нанесен незначительный материальный ущерб.
Ранее в среду агентство SANA сообщало, что в результате израильского авиаудара ночью 24 ноября погибли по меньшей мере два мирных жителя, шесть солдат получили ранения. Также сообщалось, что одна из зенитных ракет, выпущенных сирийскими ПВО на перехват израильским ракетам, разорвалась над Средиземным морем на уровне города Хайфа на севере Израиля.