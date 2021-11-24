ВВС Израиля ударили по Сирии

Шесть тактических истребителей ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Хомс с территории Ливана. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», - сообщил Кулить журналистам.

Десять из двенадцати ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С».

По словам контр-адмирала, в результате авиаударов был ранен один сирийский военнослужащий и нанесен незначительный материальный ущерб.