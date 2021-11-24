Названа причина падения F-35 в Средиземное море

Британского истребитель пятого поколения F-35 мог упасть в Средиземное море из-за того, что перед вылетом персонал не снял заглушку воздухозаборника и она попала в двигатель, пишет Daily Mail.

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Предположительно, неснятую заглушку засосало в двигатель F-35B во время взлета, и это вынудило пилота катапультироваться. После падения истребителя эту деталь видели в воде в районе крушения.

По данным источников, пилот осознал проблему и пытался прервать взлет, но не смог остановить самолет до конца взлетно-посадочной полосы. Источники также сообщили, что правила снятия крышек и заглушек двигателей перед полетами «невероятно строгие». Это делает наземная бригада, затем все еще раз проверяет пилот.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что расследование сосредоточено на технических или человеческих ошибках.

Британский истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth 17 ноября упал в Средиземное море после взлета, пилот катапультировался, он жив.