В России оценили учения ВВС США

В начале 1970-х годов это имя прогремело на весь мир. Именно тогда бывший сотрудник корпорации «RAND», работавшей на правительство США, обнародовал так называемые «документы Пентагона» о войне во Вьетнаме. Кроме вьетнамского конфликта, Эллсберг занимался и другими проблемами, сведения о которых он также предал огласке. По словам Эллсберга, американские власти планировали остановить вращение Земли в случае ядерного удара со стороны СССР.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Неудавшийся музыкант и солдат

Известный на весь мир основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж считал своим идейным вдохновителем именно Даниэла Эллсберга. По крайней мере, так утверждают авторы издания «Викиликс. Компромат на Россию». А вот для самого Эллсберга главным потрясением в жизни оказалась смерть матери. Наверняка эта трагедия и явилась одной из причин того, что Эллсберг стал ярым противником бессмысленных жертв и войн в принципе. В детстве Даниэл занимался музыкой, но после того, как его мать погибла в автокатастрофе, да еще и по вине отца, он больше ни разу не прикоснулся к музыкальным инструментам.

Впрочем, Уильям Бернстайн, автор книги «Массмедиа с древнейших времен до наших дней», считает, что идеализировать Эллсберга не стоит. Дело в том, что окончив Гарвард, а потом и Кембридж, Даниэл Эллсберг был призван в ряды вооруженных сил США. В те годы как раз нарастал Суэцкий кризис. И Эллсберг, огорченный тем, что Соединенные Штаты не вмешались в конфликт, а ему самому не удалось поучаствовать в военных действиях, продлил срок службы еще на год. Он рвался на поле боя, но его мечта так и не осуществилась. Отдав долг родине дважды, Даниэл Эллсберг вернулся домой и устроился на работу в корпорацию «RAND», выполнявшую правительственные заказы.

Война во Вьетнаме и обнародование секретного доклада

С момента принятия на работу в «RAND», то есть с 1959 года, Даниэл Эллсберг плотно занимался вопросами, связанными с ядерной стратегией, а также психологией и философией. Последнее особенно удавалось Эллсбергу: по философским дисциплинам он даже получил докторскую степень. В общем Эллсберг ни о чем «таком» не помышлял, пока его не отправили во Вьетнам. Точнее, если верить авторам книги «Западня на Потомаке: подъем и падение Ричарда Никсона» Сергею Лосеву и Виталию Петрусенко, аналитик «RAND» сам туда попросился: ему не терпелось наверстать упущенное во время службы в армии. Иными словами, Эллсберг хотел на войну.

Пробыв 2 года во Вьетнаме, Даниэл Эллсберг только утвердился в своей уверенности в справедливости этого конфликта. Свое мнение он изменил кардинально тогда, когда его привлекли для работы над секретным докладом «Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: Исследование», заказанным министром обороны США. Эллсберг примкнул к противникам Вьетнамской войны, посещал митинги, а в перерывах копировал страницы более чем 40-томного доклада. Когда все было готово, он без колебаний передал бумаги в редакцию издания The New York Times и еще нескольким газетам. Летом 1971 года документы были опубликованы в прессе.

115 лет тюрьмы и новая книга

Даниэл Эллсберг стал знаменитым на весь мир. Однако за содеянное ему грозило 115 лет тюрьмы. Как утверждают авторы книги «Нерассказанная история США» Оливер Стоун и Питер Кузник, 28 июня Эллсберг сам сдался властям. Когда он направлялся к зданию суда, репортер спросил его, что он думает о предстоящем заключении. Эллсберг ответил: «А вы сядете за решетку, чтобы положить конец войне?» Тем не менее, бывшему аналитику«RAND» удалось избежать наказания. Методы, с помощью которых добывались сведения против него, шли вразрез с правами человека. Именно поэтому вскоре Эллсберг был освобожден.

После этой истории Даниэл Эллсберг не отступил от своего: он активно читал лекции и писал книги. В 2018 году в России вышла его очередная работа «Машина судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны». В своей книге Эллсберг, кроме прочего, пишет о том, что США собирались остановить вращение Земли в случае ядерного удара со стороны СССР. Один американский офицер предложил создать систему из сотен двигателей первой ступени ракеты Atlas, закрепив их горизонтально и направив против вращения планеты.