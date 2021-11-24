В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника

Народная милиция ДНР предотвратила атаку украинского беспилотника с самодельными взрывными устройствами на жителей Донецка, пишет РИА Новости.
Как пояснил журналистам представитель Народной милиции ДНР, украинские силовики планировали совершить теракт против жителей окраин Донецка, в районе поселка Абакумова. Они запустили мультикоптер "R-18" с тремя самодельными взрывными устройствами, начиненными металлическими шариками.
"Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения. Благодаря бдительности наших защитников, с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н" удалось... принудительно посадить беспилотный летательный аппара", - сказал представитель ведомства.
После этого саперы уничтожили самодельные взрывные устройства методом подрыва.