В ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника

"Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения. Благодаря бдительности наших защитников, с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н" удалось... принудительно посадить беспилотный летательный аппара", - сказал представитель ведомства.