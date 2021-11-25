Лукашенко: США хотят развязать войну руками поляков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции заявил, что США, используя Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать войну.
«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», – цитирует его агентство «БелТА».
По его словам, США «любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать».
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.