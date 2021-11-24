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МИД РФ объяснило появление кораблей США в Черном море

Елена Прошина
37 минут назад

Маневры и запугивания со стороны США в Черном море происходят ради того, чтобы разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

МИД РФ объяснило появление кораблей США в Черном море
Фото: TwitterTwitter

«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», – подчеркнул дипломат.

Гаврилов также отметил, что в Кремле не поддаются на такие провокации, а руководство страны и Министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию».

«Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», – подытожил Гаврилов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно предпринимают попытки спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Так, CBS News со ссылкой на американских политиков заявило, что чем холоднее становится погода, тем сильнее возрастает вероятность российского «вторжения» на Украину.

Представитель Кремля в свою очередь ответил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море пытается добиться силового решения собственных проблем, однако это может привести к еще одной беде для всей Европы.

Песков также добавил, что странам НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней непростой ситуации в отношениях Москвы и Запада.

Армия,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,МИД,CBS,ИТАР-ТАСС,
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