Самолет-разведчик США приблизился к Калининградской области

Американский самолет-разведчик делает круги возле Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По его словам, в настоящий момент российские радиолокационные средства сопровождают стратегический самолет американской разведки, который совершает полет вокруг Калининградской области.

По данным FlightRadar-24, вокруг российского анклава летает стратегический самолет-разведчик США Boeing RC-135 с бортовым номером 64-14842 и позывным JAKE11.

"Силы, дислоцированные в Калининградской области, следят за действиями американского "разведчика" средствами активной и пассивной радиолокации и радиотехнической разведки", - заявил источник.

Министерство обороны России регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ РФ. Российские истребители уже не раз поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, которые пытались приблизиться к границам России.