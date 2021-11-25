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В Британии рассказали о перехватах российских самолетов

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад

Министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал о перехватах российских самолетов. По его словам, Россия использовала авиацию для слежки за авианосной ударной группой (АУГ) Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth. Об этом сообщает UK Defence Journal.

В Британии рассказали о перехватах российских самолетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Уоллеса, российские самолеты следили за британскими кораблями в Средиземном море. Он отметил, что палубные истребители F-35 с авианосца Queen Elizabeth 30 раз перехватывали российские самолеты, которые взлетали с аэродромов Сирии.

Ранее британское оборонное ведомство сообщило о падении истребителя F-35 Lightning II в море. Самолет упал в море во время плановых полетов с борта авианосца Queen Elizabeth. Пилот катапультировался и был спасен экипажем корабля.

В сентябре Россия впервые разместила в Средиземном море пять субмарин проекта 636 «Варшавянка». Подводные лодки вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

В июле заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков сравнил возможности британской АУГ с российской корабельной ударной группой (КУГ). Он отметил дальность российских противокорабельных крылатых ракет.

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