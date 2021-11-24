Минздрав предложил новый вид альтернативной воинской службы

Призывники с медицинским образованием могут получить право на альтернативную службу. Вместо призыва в армию им предложат поработать по специальности на Дальнем Востоке, пишет РИА Новости .

С инициативой выступил Минздрав. По словам первого замглавы ведомства Виктора Фисенко, на Дальнем Востоке «достаточно остро» ощущается нехватка кадров. И Минздрав хочет «попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке».