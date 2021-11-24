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F-35 получит умные бомбы

Lenta.ru
21 минуту назад

В США начали испытания умной бомбы на истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35 Lightning II. Самолет получит управляемую высокоточную бомбу GBU-53/B StormBreaker. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на компанию Raytheon.

F-35 получит умные бомбы
Фото: ReutersReuters

В пресс-релизе компании отметили, что испытания GBU-53/B StormBreaker на F-35 впервые провели в конце 2021 года. Тесты позволили отработать интеграцию боеприпаса в системы самолета.

Бомба получила инфракрасную головку самонаведения, полуактивный лазер и радиолокационную станцию миллиметрового диапазона для наведения на цель. Также GBU-53/B StormBreaker может использовать инерциальную систему наведения и GPS.

В Raytheon подчеркнули, что новый боеприпас способен обнаруживать и классифицировать движущиеся цели. GBU-53/B StormBreaker может расширить возможности истребителей в условиях плохой видимости.

В июне в США завершили первую фазу испытаний системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Истребитель F-16 Fighting Falcon сбросил шесть бомб Collaborative Small Diameter Bomb (CSDB).

В июне 2020 года истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил бомбу GBU-53/B StormBreaker. В публикации Forbes отметили, что сначала новый боеприпас получат самолеты F/A-18E/F Super Hornet и F-15E Eagle. После этого начнется работа по интеграции бомбы в арсенал F-35 Lightning II, который сможет нести 24 боеприпаса. Управление бомбами могут осуществлять в рамках программы «Золотая Орда».

Армия,Forbes,
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