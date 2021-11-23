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В Эстонии напомнили России о силе украинской армии

Елена Прошина
44 минуты назад

Представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк считает, что украинская армия стала сильнее, чем в 2014 году, пишет Ura.ru со ссылкой на портал ERR.ee.

В Эстонии напомнили России о силе украинской армии
Фото: Пресс-служба президента УкраиныПресс-служба президента Украины

Он отметил, что госсекретарь США и генсек НАТО выражают беспокойство по поводу перемещения российских военных вдоль границы с Украиной.

«Что касается возможного вторжения в Украину, совершенно очевидно, что украинская армия сегодня на 100% отличается от украинской армии образца 2014 года», — считает Луйк.

По его словам, в настоящее время у Украины есть современное оружие, в частности, американские противоартиллерийские радары и турецкие беспилотники. Луйк считает, что России следует учитывать, что ей будет противостоять очень серьезная военная сила.

Украина отработала новую тактику использования Javelin

Ранее глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов считает, что Россия планирует напасть на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Армия,Юри Луйк,НАТО,
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