В Эстонии напомнили России о силе украинской армии

Представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк считает, что украинская армия стала сильнее, чем в 2014 году, пишет Ura.ru со ссылкой на портал ERR.ee.

Фото: Пресс-служба президента Украины Пресс-служба президента Украины

Он отметил, что госсекретарь США и генсек НАТО выражают беспокойство по поводу перемещения российских военных вдоль границы с Украиной.

«Что касается возможного вторжения в Украину, совершенно очевидно, что украинская армия сегодня на 100% отличается от украинской армии образца 2014 года», — считает Луйк.

По его словам, в настоящее время у Украины есть современное оружие, в частности, американские противоартиллерийские радары и турецкие беспилотники. Луйк считает, что России следует учитывать, что ей будет противостоять очень серьезная военная сила.