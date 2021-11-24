На Украине сообщили о новой тактике с Javelin и Bayraktar

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что Киев отработал новую тактику применения американских ракетных комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает ТАСС.
"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", — отметил Залужный.
По его словам, поставка Киеву этих комплексов "существенно повысила боеспособность" украинской армии.
Ранее главный редактор издания Military Times Говард Олтмен заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Он уточнил, что соответствующую информацию получил от руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. До этого Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что военные впервые применили Bayraktar в боевых действиях в Донбассе.
12 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина планирует дополнительно закупить турецкие беспилотники Bayraktar.