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В Минобороне Украины сообщили о новой тактике с Javelin и Bayraktar

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что Киев отработал новую тактику применения американских ракетных комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине сообщили о новой тактике с Javelin и Bayraktar
Фото: ReutersReuters

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", — отметил Залужный.

По его словам, поставка Киеву этих комплексов "существенно повысила боеспособность" украинской армии.

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Ранее главный редактор издания Military Times Говард Олтмен заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Он уточнил, что соответствующую информацию получил от руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. До этого Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что военные впервые применили Bayraktar в боевых действиях в Донбассе.

12 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина планирует дополнительно закупить турецкие беспилотники Bayraktar.

Армия,Алексей Резников,Министерство обороны,Генштаб,
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