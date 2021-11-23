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Украина отработала новую тактику использования Bayraktar и Javelin

Елена Прошина
1 час назад

Вооруженные силы Украины отработали новую тактику применения разведывательно-ударных и противотанковых ракетных комплексов Bayraktar и Javelin. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украина отработала новую тактику использования Javelin
Фото: Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperMinnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

Тренировки провели на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

«Приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin», — написал Залужный.

Он отметил, что во время учений военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях, продемонстрировали командирам бригад и полков, а также опробовали в условиях ночи и плохой видимости. Тренировки организовали в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе

«Мы ставим целью разработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом зарубежного опыта и опыта, полученного Вооруженными Силами Украины на востоке. Искренне благодарен нашим партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины», — подчеркнул Залужный.

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