Украина отработала новую тактику использования Javelin

Вооруженные силы Украины отработали новую тактику применения разведывательно-ударных и противотанковых ракетных комплексов Bayraktar и Javelin. Об этом в своем Facebook -аккаунте сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin», — написал Залужный.

Он отметил, что во время учений военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях, продемонстрировали командирам бригад и полков, а также опробовали в условиях ночи и плохой видимости. Тренировки организовали в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.