Украина отработала новую тактику использования Javelin

Вооруженные силы Украины отработали новую тактику применения разведывательно-ударных и противотанковых ракетных комплексов Bayraktar и Javelin. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Тренировки провели на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.
«Приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin», — написал Залужный.
Он отметил, что во время учений военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях, продемонстрировали командирам бригад и полков, а также опробовали в условиях ночи и плохой видимости. Тренировки организовали в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.
«Мы ставим целью разработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом зарубежного опыта и опыта, полученного Вооруженными Силами Украины на востоке. Искренне благодарен нашим партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины», — подчеркнул Залужный.