Украина проведет учения вблизи границы с Россией

«Мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки. Учения укладываются в философию по охране госграницы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения», — приводятся в материале слова Скакуна.