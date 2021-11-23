В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Украина проведет учения вблизи границы с Россией

Елена Прошина
50 минут назад

На следующей неделе подразделения территориальной обороны Украины проведут в Харьковской области возле границы с России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы региона Александра Скакуна.

Украина проведет учения вблизи границы с Россией
Фото: U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidU.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

«Мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки. Учения укладываются в философию по охране госграницы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения», — приводятся в материале слова Скакуна.

Он добавил, что в тренировках примут участие более трех тысяч человек «в боеспособном состоянии».

Шойгу: бомбардировщики США отработали ядерный удар по РФ

Также подобные учения, но на границе с Белоруссией, ранее анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.

Армия,МВД,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители