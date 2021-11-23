Украина проведет учения вблизи границы с Россией

На следующей неделе подразделения территориальной обороны Украины проведут в Харьковской области возле границы с России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы региона Александра Скакуна.
«Мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки. Учения укладываются в философию по охране госграницы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения», — приводятся в материале слова Скакуна.
Он добавил, что в тренировках примут участие более трех тысяч человек «в боеспособном состоянии».
Также подобные учения, но на границе с Белоруссией, ранее анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.