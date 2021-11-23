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По базе США в Сирии нанесен ракетный удар

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Американская военная база Харраб-эль-Джейр в Сирии подверглась ракетной атаке, сообщает сирийское агентство SANA.

По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Фото: flickr.comflickr.com

Согласно публикации, по используемому США аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр был нанесен удар пятью снарядами. При этом в сообщении не говорится о материальном ущербе или жертвах атаки.

Израиль совершил ракетную атаку на Сирию

23 ноября стало известно, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России) убили четверых сирийских военных сразу в нескольких районах провинций Хамо и Алеппо. По словам представителя Минобороны России, за 22 ноября в зоне эскалации зафиксировали 11 обстрелов со стороны террористов.

Армия,ИА SANA,
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