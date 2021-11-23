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Чечня стянула силовиков на границу с Ингушетией в рамках учений

Lenta.ruиещё 1
6 минут назад

В Чечне прошли масштабные учения с участием представителей силовых ведомств республики — подразделений МВД, полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Росгвардии и 46-й бригады оперативного назначения. Кадры с учений опубликовал в своем Instagram-аккаунте телеканал «Грозный ТВ».

Чечня стянула силовиков к Ингушетии в рамках учений
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается, маневры продолжались в течение трех дней. За это время силовики должны были отработать взаимодействие между собой и изучить приграничные территории республики — соответствующее указание им дал глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее он также поручил руководителям силовых ведомств региона представить предложения по установке вдоль границ Чечни специальных постов для «сохранения стабильности на ее территории», передавало агентство «Грозный-информ».

При этом Telegram-канал «Военный Осведомитель» отметил, что отряды силовиков были стянуты, в частности, в Галанчожский район Чечни близ границы с Ингушетией на фоне возобновившихся между республиками территориальных споров.

Очередной конфликт из-за территориальных претензий разгорелся между регионами после того, как чеченская сторона начала проводить ремонтные работы в ингушском поселении Даттых Сунженского района, граничащего с Чечней. В Ингушетии подобные действия посчитали провокацией. В свою очередь Кадыров заявил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». Он также отметил, что если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду.

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После этого Совет тейпов Ингушетии опубликовал «последнее заявление организации» по вопросу границы между регионами и заявил, что вопрос должен решаться по шариату. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил представители Совета тейпов Ингушетии явиться к берегу реки Фортанг на границе между регионами, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности земель, однако те отказались прийти на подобную встречу.

Армия,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Росгвардия,МВД,
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