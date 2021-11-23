В декабре пройдут первые в истории учения ВМФ России и стран АСЕАН

"Решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции Четвертом саммите Россия - АСЕАН, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между нашей страной и Ассоциацией", - цитирует РИА Новости слова постпреда.

С российской стороны в учениях будет задействован большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

По словам Иванова, "учения направлены на отработку взаимодействия между ВМФ России и ВМС стран-членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства". Они будут разделены на два этапа - виртуальный и морской.

"Старт учениям с борта БПК "Адмирал Пантелеев" планирует дать министр обороны Республики Индонезии Прабово Субиянто", - рассказал Иванов.