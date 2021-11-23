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Показан арктический ДТ-БТР

Lenta.ru
1 час назад

В России показали новые снимки двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР для Арктики. Его изображения опубликовали в газете «Красная звезда».

Показан арктический ДТ-БТР
Фото: redstar.ruredstar.ru

Материал, посвященный празднику сотрудников Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России, проиллюстрировали фотографиями перспективной техники.

В публикации отметили, что снегоболотоходный транспортер ДТ-БТР предназначен для транспортировки и огневой поддержки личного состава в сложных климатических условиях. Машина разработана для работы в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Исследования показали, что для действий в Арктике необходима новая структура транспортного парка. В основе перспективных машин лежит шасси двухзвенных гусеничных машин семейства «Вездесущий».

В августе член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко рассказал о разработке миномета на шасси двухзвенной гусеничной машины. В основу самоходной установки ляжет ДТ-БТР.

В июле испытания ДТ-БТР показали на видео. Машину испытывали в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники. Исследователи проверяли защищенность экипажа при подрыве и воздействии на машину напалма.

Армия,Министерство обороны,Военно-промышленная комиссия,
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