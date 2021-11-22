СМИ сообщили об испытании Китаем уникальной технологии

Financial Times сообщила о проведении Китаем тестовых запусков гиперзвукового оружия, которое преодолевает ограничения физики.

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Однако в МИД КНР «ТАСС» опровергли данную информацию, заявив, что «это были рядовые аэрокосмические испытания».

По данным FT, в июле и августе Китай провел испытания гиперзвукового оружия, запустив ракету с планирующего летательного аппарата — глайдера, который двигался со сверхзвуковой скоростью. При этом газета отметила, что ранее ни одна страна не демонстрировала такие технологии. Испытания провели над Южно-Китайским морем.

Объяснений данного достижения в США найти пока не смогли, но зампредседателя ВС США Джон Хайтен подтвердил ее существование.

По его словам, китайские военные запустили ракету большой дальности, которая на высоте сбросила гиперзвуковой планирующий блок, поразивший цель на территории КНР.

На фоне данных новостей с обращением на регулярном брифинге 22 ноября выступил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он опроверг информацию.

Его слова приводит «ТАСС»: