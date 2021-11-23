На Украину прибыли два патрульных катера типа Island из США

Два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС.
«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении в Facebook.
По данным пресс-службы, конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт.
Как подчёркивается, «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность».
Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.